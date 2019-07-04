Политическое лидерство является вызовом для новой власти в Украине - Яценюк в Торонто

Новоизбранный президент Украины, новый созыв парламента и Кабинет министров должны проявить политическую волю для продолжения реформ внутри страны.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто.

"Политическое лидерство - это вызов и для нового президента, и для нового парламента, и нового правительства. Будет ли у них мужество показать результат. Смогут ли они провести мощные, возможно непопулярные, но необходимые реформы", - сказал он.

Говоря о том, какую программу может воплощать новая украинская власть и новый президент, Арсений Яценюк отметил:

"В политике нет магов. Представители власти - не волшебники, они не могут творить чудеса. Это очень важно понять всем - как в нашей стране, так и за ее пределами", - говорит экс-глава правительства.

Он напомнил, что когда занял пост премьер-министра в 2014 году, на едином казначейском счете было 10 000 долларов.

"У нас не было войска, не было полиции. Мы не имели газа, практически иссякла электроэнергия, инфляция росла невероятными темпами, минус 10% ВВП. Мы были на грани катастрофы. Но мы выжили ... Я никогда не скажу, что это моя заслуга. Это заслуга украинского народа. мы спасли нашу страну ... мы сделали то, что могли. Можем ли мы сделать больше? Надеюсь, да. Именно поэтому я желаю удачи президенту Зеленскому", - заявил он.

"Насколько я понимаю, и новый президент, и новое правительство будут делать практически то, что делали мы. Это такая же медицинская инструкция. Это такой же экономический протокол. МВФ критикуют во всем мире. И что? Покажите мне альтернативу. Альтернативы нет. Во всем мире критикуют жесткую экономию. И что? Можно тратить только то, что заработали. Если потратите больше - будете неплатежеспособными ... Если у вас закончатся деньги, вы обанкротитесь", - подчеркнул Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в Украине сейчас есть несколько врагов:

"Главным врагом украинского государства является Российская Федерация. Кроме этого, у нас есть другие враги - демагоги, популисты и безумцы в политике. У нас есть еще один враг - отсутствие единства в Европейском Союзе, отсутствие единства между США и ЕС, отсутствие единства внутри НАТО ... Мы как страна твердо верим, что наступит время, когда Украина станет членом и ЕС, и НАТО. Мы выполним свою "домашнюю работу", потому что это - воля народа", - говорит политик.

Также он обратился к украинским партнерам в Евросоюзе и попросил поддержать Украину на пути евроинтеграции.

"Вместе мы обращаемся к нашим партнерам проявить свою сильную политическую волю, поддержать Украину и однажды - поприветствовать нашу страну как одного из сильнейших членов ЕС и НАТО. Это улица с двусторонним движением: и вы, и мы, заинтересованы в успехе Украины", - подчеркнул Яценюк.

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.

В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.