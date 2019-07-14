Топ-чиновник заявил об отставке после спора с Зеленским: фото

Глава Государственной фискальной службы Александр Власов, которого президент Владимир Зеленский уволил во время поездки в Одессу, таки подал в отставку.

Об этом Власов сообщал в Facebook.

"Уважаемый господин Президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник (15 июля, - прим. ред.) направлю это заявление в Кабинет министров Украины. Честь имею, полковник Александр Власов", - написал он, опубликовав соответствующее заявление об отставке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время официального визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с местным городским головой Борисом Филатовым: ставкой является должность Филатова.

Также стало известно, что между мэром Киева Владимиром Кличко и президентом Владимиром Зеленским разгорается конфликт.