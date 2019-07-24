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​Скандал вокруг топ-чиновника СНБО: журналист сделал важное уточнение

среда, 24 июля 2019, 13:17
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Луганский журналист Сергей Иванов назвал фейковыми обвинения против назначенного президентом заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который ранее был мэром Луганска.

Об этом Иванов написал на своей странице в Facebook.

"Возможно я бы не обратил на это внимание, если бы Семен (Кабакаев, - Ред.) не добавлял к своему рассказу очевидные фейки, которые очень просто опровергнуть, в частности о членстве Данилова в ПР (серьезно бл*ть?) о дружеских отношениях с Ефремовым (который дважды выбивал его с должности с помощью СБУ и мусоров), о связях с донбасским криминалитетом (который штурмовал в 2004-м штаб "Нашей Украины", которым управлял Данилов)", - говорится в посте.

Среди прочего, Иванов, который, кстати, с 1998 по 2008 работал на прокурорско-следственных должностях в органах прокуратуры Луганской области, называет Данилова "эффективным" мэром Луганска.

"Я не "соль земли" и в принципе не умею хвалить политиков, но на самом деле Данилов был самым патриотическим, самым популярным и эффективным мэром Луганска, который сделал кучу полезных вещей для города. Кстати, губернатором он был тоже нормальным несмотря на огромное давление ефремовского клана", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабакаев спрогнозировал распад России из-за Украины.

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