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Ткаченко использовал ресурс канала "1+1" для того, чтобы занять место Кличко - эксперт

четверг, 01 августа 2019, 19:34
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Генеральный продюсер "1+1" Александр Ткаченко использовал ресурс телеканала для того, чтобы снизить рейтинг мэра Киева Виталия Кличко и занять его место.

Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Сегодня появилась горячая новость о том, что Ткаченко, тот самый генпродюсер "1+1", прямо и открыто заявил о своих амбициях стать главой Киевской администрации. Теперь становится понятно, почему он и подконтрольный ему телеканал два года, чуть ли не каждый день, "мочили" Кличко. Все эти так называемые "журналистские расследования" выходили без каких-либо фактов и доказательств, а их главная задача - манипулировать мнением телезрителей, то есть нашим с вами мнением", - заявил эксперт.

По его словам, за "журналистскими расследованиями" скрывалась банальная борьба за власть в столице.

"Ткаченко просто-напросто использует свое служебное положение и рейтинговый канал для того, чтобы "мочить" своего конкурента и банально занять его место. Откровенно говоря, еще на президентских выборах "плюсы" не отличались особой объективностью, а теперь вообще не стесняются использовать свои возможности в политических целях. Так что слепо верить всему, что говорится в их сюжетах, не стоит", - считает политолог.

Он также подчеркнул, после суда Кличко с телеканалом, "плюсам", скорее всего, придется давать публичные опровержения своих сюжетов.

"Нам практически круглосуточно внушают полуправду, ложь и манипуляции про фантастические коррупционные схемы, про каких-то смотрящих и прочие фантазии. Не подкрепляя это ни доказательствами, ни документами, ни фактами. Просто постоянный поток грязи. Но рано или поздно за все приходится отвечать. Я с нетерпением жду того момента, когда суд рассмотрит иски от Кличко к каналу "1+1". И я подозреваю, что в результате "плюсам" придется давать опровержения по своим же "гениальным" сюжетам", - подытожил Михаил Шнайдер.

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