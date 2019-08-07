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Названы ключевые темы для будущего разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем

среда, 07 августа 2019, 12:59
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На грядущей встрече президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея будут обсуждаться договоренности, благодаря которым Украине был предоставлен Томос об автокефалии православной церкви.

Об этом рассказал "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Он отметил, что важно учитывать политический контекст договоренностей между Турцией и Украиной, а также интерес Турции в вопросе давления на Россию через православие.

"Президент Украины должен знать о договоренностях по Томосу, чтобы потом не было сюрпризов в отношениях уже со светскими властями Турции... Турция превращается в региональную супердержаву, влияние которой распространяется на Болгарию, Румынию. Разрешение Варфоломеем на церковно-политическую комбинацию с ПЦУ было получено от Эрдогана. Власти Турции понимают, что в православных государствах, сокращая влияние РПЦ, они создают лучшие условия для себя, но при этом по многим вопросам Турция идет на близкий контакт с РФ", – пояснил он.

Глава департамента Минкульта по делам религий и национальностей Андрей Юраш также прокомментировал будущие переговоры, отметив, что возможно они будут касаться технических моментов и позиции противников Томоса в Украине.

"В Украине действует ставропигия Вселенского патриарха – Андреевская церковь. Там сейчас завершаются реставрационные процессы, скоро будет налажена регулярная литургическая жизнь с ежедневными или еженедельными служениями. Соответственно, есть целый комплекс вопросов, которые в рабочем порядке должны обсуждаться… Появилось много спекуляций и обвинений со стороны тех, кто был оппонентом получения Томоса, поэтому обсудить эти псевдоаргументы две стороны также заинтересованы", - заметил чиновник.

В то же время религиовед Людмила Филипович указала на проблему разделения православных в Украине, в решении которой также может быть заинтересован Вселенский патриархат.

"Наверняка, будут затронуты проблемы объединения православных в Украине, хотя достичь этого непросто", – добавляет Филипович.

В ответ на это замечание Андрей Юраш сказал, что "на Фанаре отчетливо понимают неоднородность православного сообщества в Украине" и не воспринимают это как острую проблему.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что президент Украины Владимир Зеленский планирует действовать по стратегии своего предшественника Петра Порошенко в церковных вопросах.

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