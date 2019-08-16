Грымчак-гейт: блогер рассказал о связи задержанного замминистра с Луценко

Связи замминистра ВОТ и ВПЛ Юрия Грымчака с генеральным прокурором Юрием Луценко позволяли ему избежать преследований со стороны правоохранительных органов раньше.

Об этом пишет известный блогер и бывший работник прокуратуры Сергей Иванов для издания "Цензор".

"Близость к Генпрокурору делала Грымчака эффективным "решалой" вопросов, связанных с разрешениями на строительство, ведь изданное вопреки закону разрешение со стороны Министерства культуры не стоит ничего, если нет гарантии, что прокуратура его потом не обжалует либо не откроет уголовное производство. Тем более, ранее правоохранители уже интересовались Грымчаком, неоднократно проводилась оперативная разработка, но дружба с Луценко и утечки информации позволяли ему избежать проблем", - отметил он.

14 августа Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве $1,1 миллиона взятки.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю.Грымчака", - написал генпрокурор Юрий Луценко.

"НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Стыдно за него", - добавил генпрокурор.

Юрий Грымчак начал политическую карьеру с 1997 года с поста секретаря Макеевского городского комитета Социалистической партии в руководство которой входил нынешний генпрокурор. В 2002 - 2005 он работал помощником народного депутата Юрия Луценко.

С 25 октября 2016 Грымчак работал в МинВОТ в должности советника министра Вадима Черныша, а 10 марта 2017 стал его заместителем.