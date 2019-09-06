Украинского топ-чиновника смешно оштрафовали за элитный отдых

Сарненский суд Ривненской области признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в административном нарушении во время его элитного отдыха в Ривненской области.

Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

Сытник несколько лет подряд за счет одного из бизнесменов отдыхал на элитном курорте. За это главе НАБУ присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов - 3400 гривен.

В решении говорится, что суд не считает возможным запретить Сытнику занимать государственные должности на один год, как этого требовал прокурор. Административное правонарушение не является основанием для увольнения директора НАБУ.

По данным издание "Украинская правда", в то же время указанное постановление подлежит обжалованию в апелляционном суде.

"Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции", - сообщил адвокат директора НАБУ Владислав Кичи.

При этом Сытник заявил, что не считает себя виновным, и что 25 тысяч гривень за отдых заплатил сам. Как пишет УНИАН, глава НАБУ отметил, что просил определенное лицо оплатить проживание на территории угодий, но вернул ему деньги.

"Чеки я, к сожалению, не сохранил. На сегодняшний день, если цитировать протокол, то моя вина заключается в том, что он (лицо, которое, по версии следствия, заплатило за отдых Сытника - ред.) заплатил за меня 25 тыс. грн - 10 тыс. по одному протоколу и 15 - по второму. На самом деле, я действительно просил снять мне жилье, и в дальнейшем с ним рассчитался. Материальных претензий ко мне не поступало. Почему были такие показания? Не знаю. Не знаю, что с ним там делали в прокуратуре", - заявил Сытник.

Он также акцентировал внимание на том, что заявил отвод председательствующему судье райсуда.

"Мы сделали заявление об отводе и направили в Высший совет правосудия заявление о наличии конфликта интересов", - резюмировал Сытник.

Отмечают, что отдых семьи директора НАБУ оплатил советник члена правления финансово-консалтинговой компании "Авангард" Николай Надейко. В рамках допроса на вопрос о том, за что такая щедрость или, может, он должен Сытнику, тот ответил: "ничего ему не должен и не обязан перед ним. Он принадлежит к таким товарищам, которым отказать в силу своих жизненных принципов я не могу".

Отдыхала семья высокопоставленного борца с коррупцией в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области. Угодьем владеет Юркевич Александр Романович, бывший помощник народного депутата Украины 4 и 6 созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лесхозяйства Украины.

Как рассказал Надейко, за период с 2017 года по 2019 год Сытник побывал в угодье 5 раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен.

Оплату полностью на себя брал Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду, а также дорогие развлечения. Посредником же между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевака. Он выполнял любые просьбы Сытника, заказывая продукты и планируя ему развлечения, договаривался с персоналом отеля о дополнительном обслуживании столь важного гостя.

К слову, во время отдыха в поместью Сытник пил элитный алкоголь: коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

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