В этом вся современная Украина: в сети указали на интересные факты биографии Богдана

Интервью с отцом главы Офиса президента Андрея Богдана вызвало активные обсуждения у украинцев в социальных сетях.

В частности, журналист Антон Павлушко обратил внимание на начало юридической карьеры Богдана.

"Прочитал интервью отца Андрея Богдана. Узнал, что его отец доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ЛНУ имени Франко. При поступлении сына в университет он был заместителем декана. В последнем классе школы сын решительно сказал отцу: "Буду поступать на юридический факультет", - отца это не удивило. На кафедре сын действительно учился, потом отец посоветовал его на юридическую позицию во Львовскую железную дорогу, где он набрался опыта. После того отец посоветовал его в юридическую компанию "Правис", где и начался сногсшибательный рост сына", – пишет Павлушко.

По его мнению, такое начало карьеры является характерным для многих представителей украинской элиты.

"Вы знаете, вот в этом вся современная Украина. Каждое такое "родительское" интервью вызывает легкую улыбку у миллионов украинских заробитчан, которые в свое время не захотели всю жизнь пахать на сына очередного отца с юридического факультета... Вместо коммунистов и комсомольцев пришли локальные мажоры", – считает журналист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Украины Андрей Богдан взбудоражил сеть странным обращением к президенту Владимиру Зеленскому.