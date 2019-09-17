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У Зеленского анонсировали неприятный "сюрприз" для Кличко: подробности

вторник, 17 сентября 2019, 20:52
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В команде президента Владимира Зеленского инициировали масштабную проверку работы властей Киева, в частности, работы мэра Виталия Кличко.

Об этом в Facebook сообщил нардеп, бывший генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко.

"Проверке в Киеве быть! Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. 48 часов хватило новому главе Кабмина, чтобы назначить проверку, которую предыдущая власть откладывала 5 лет", - написал он.

Ткаченко отметил, что проверка всех структур начнется уже на следующей неделе, с 23 сентября, и продлится до 8 октября.

Подробнее о невыполненных обещаниях Кличко, читайте в материале "Апострофа": Тревожный звоночек для мэра: когда Кличко ответит на нескончаемый перечень вопросов киевлян.

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