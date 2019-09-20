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Появился интересный вариант с назначением нового главы ЦИК Украины

пятница, 20 сентября 2019, 15:58
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Стало известно, кому в "Слуге народа" пророчат место главы Центральной избирательной комиссии Украины.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В следующий состав ЦИК "слуги" подадут четырех членов предыдущего созыва, например, Екатерину Махницкую - супругу бывшего исполняющего обязанности генпрокурора Олега Махницкого, которую избрали в ЦИК в 2014 году по квоте "Свободы".

Ранее Махницкая засветилась в скандале, когда рассказывала как ей звонили из администрации президента Порошенко и настоятельно просили уволиться, дабы освободить место для другого кандидата.

Также существует договоренность о том, что кто-то из четырех членов действующей ЦИК, которые были поданы от "Слуги", может стать главой Центризбиркома.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": По стопам старой власти: как у Зеленского перекроили ЦИК.

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