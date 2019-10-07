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Набор благих намерений и пожеланий: Новинский раскритиковал программу действий Кабмина

понедельник, 07 октября 2019, 16:02
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Программа действий на ближайшие годы Кабинета министров Украины не содержит никаких процедур реализации заявленных планов.

Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, передает пресс-служба политической силы.

Так, по мнению народного депутата, в программе отсутствует экономическое обоснование, а также нет ответов на вопрос, как достичь поставленных целей и воплотить задуманное в жизнь.

"Напоминает сказку или набор очень добрых намерений и пожеланий… Должно быть экономическое обоснование целей, которые правительство обозначило. Хотим мы достичь уровня жизни такого – объясните, каким путем это будет достигаться. На все это необходимы деньги государственного бюджета Украины… Это сочинение на вольную тему", - заявил депутат.

Как сообщал "Апостроф", 4 октября Верховная Рада утвердила программу деятельности Кабинета министров на пять лет, в документе перечислены ряд реформ и показателей, которые правительству необходимо реализовать.

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