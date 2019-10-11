Новинский рассказал о последствиях повышения налогов для металлургов

В случае принятия законопроекта о повышении рентных платежей на добычу железной руды в Украине госбюджет может не получить ожидаемых дополнительных доходов.

Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский, комментируя законопроект №1210-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", которым, в частности предлагается повысить налоговую нагрузку для горнодобывающих предприятий более, чем в 4 раза.

Как отметил народный депутат, согласно расчетам профильных ассоциаций, принятие законопроекта вместо ожидаемых поступлений для госбюджета может привести к обратному эффекту.

"По расчетам ассоциаций "Укрметаллургпром" и "Укррудпром", на госбюджете такая инициатива может сказаться исключительно отрицательно. Государство не получит ожидаемого эффекта, а налоги, которые выплачиваются отраслью, будут только снижены. Потому что в случае внедрения законопроекта в том виде, поставки железной руды из Украины в Европу станут нерентабельными - ниже себестоимости, и могут быть прекращены. А это объемы порядка 10 миллионов тонн железной руды в год", - пояснил парламентарий.

По его словам, принятие законопроекта может напрямую отразиться не только на экономической, но и социальной ситуации в стране.

"Если эти новеллы будут проголосованы, будут снижены объёмы производства, и как следствие этому будут сокращаться рабочие места. На отдельных предприятиях горно-обогатительного комплекса, у которых себестоимость добычи достаточно высокая, есть опасность того, что они на время будут закрыты. Соответственно, 5-7 тысяч сотрудников могут остаться без работы. Вот какие социальные последствия этого непродуманного и вредного для экономики шага. Государство само убивает конкуренцию, нигде в мире такого нет, что нам хотят предложить", - добавил Вадим Новинский.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал внесенный в Раду законопроект №1210, согласно которому в Украине резко повышаются рентные ставки на добычу руды. Глава государства отметил, что не знаком с подобной инициативой, но пообещал разобраться в ситуации.