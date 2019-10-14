RU  UA  EN

понедельник, 14 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 октября

22:52
Украина одержала неожиданную победу над Россией в ООН
22:26
Суд принял новое решение по ночной продаже алкоголя в Киеве: что будет
20:38
Чего потребовали участники митинга против капитуляции
20:35
Это банкротство Порошенко: в сети пошутили о марше в Киеве
19:45
В полиции назвали число участников митинга против капитуляции в Киеве
18:31
Момент страшного ДТП со скорой в Киеве попал на видео
18:30
Хватит 5-7 минут: раскрыта циничная правда об оружии на Донбассе
18:04
Под Житомиром школьники устроили опасные игры с оружием: закончилось плачевно
17:33
Добро пожаловать отсюда: россиянина ткнули носом в реалии Крыма
17:30
Марш УПА в Киеве: опубликованы эксклюзивные фото с дрона
17:22
Под Одессой поймали банду вооруженных молодчиков: фото и видео
16:57
В Киеве отец устроил опасное ЧП с маленьким ребенком: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский анонсировал визит в штаб ООС на Донбассе: в сети ажиотаж

понедельник, 14 октября 2019, 14:05
переглянути новину українською

Сообщение пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского о планах главы государства посетить Донецкую область вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Поездка Зеленского на Донбасс планируется в рамках мероприятий ко Дню защитника Украины, который отмечается в понедельник, 14 октября.

Известно, что в планах Зеленского посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими.

Комментаторы в соцсетях рекомендую президенту посетить также другие места на Донбассе, в частности оккупированный Донецк.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе в очередной раз совершили вооруженную провокацию на месте разведения сил в районе населенного пункта Золотое

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Опасная "ловушка": на что согласилась Украина на переговорах в Минске по Донбассу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: