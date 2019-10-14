Зеленский анонсировал визит в штаб ООС на Донбассе: в сети ажиотаж

Сообщение пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского о планах главы государства посетить Донецкую область вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Поездка Зеленского на Донбасс планируется в рамках мероприятий ко Дню защитника Украины, который отмечается в понедельник, 14 октября.

Известно, что в планах Зеленского посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими.

Комментаторы в соцсетях рекомендую президенту посетить также другие места на Донбассе, в частности оккупированный Донецк.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе в очередной раз совершили вооруженную провокацию на месте разведения сил в районе населенного пункта Золотое