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Во сколько Украине обошелся визит Зеленского в США: эксклюзивный документ

среда, 16 октября 2019, 13:30
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Общая стоимость визита в США официальной украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским составила около 6 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами (ГУД) в ответ на информационный запрос "Апострофа".

"Государственное управление делами на обеспечение рабочего визита Президента Украины Зеленского В.А. в Соединенные Штаты Америки осуществило оплату расходов на командировку в сумме 73,6 тысяч долларов США и 119,0 тысяч гривен, а также авансовый платеж на авиаперевозку официальной делегации — 3 833, 4 тысячи гривен", - сказано в тексте ответа ГУД.

Таким образом, общая стоимость поездки украинская делегации в США для участия в мероприятиях 74-й Генасамблеи ООН составила около 6 миллионов гривен.

В составе делегации было 14 персон, среди которых президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, помощник президента Андрей Ермак, народный депутат Давид Арахамия и другие официальный лица.

Как сообщал "Апостроф", во время визита в США Зеленский и Трамп провели совместный брифинг.

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