Детектор лжи для Арахамии: что он сказал и как отреагировали соцсети

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прошел детектор лжи и подтвердил свои подозрения во взяточничестве некоторых своих коллег.

Прямую трансляцию исследования на полиграфе в четверг, 24 октября, проводил YouTube-канал "Свободный".

Во время прохождения детектора лжи Давид Арахамия подтвердил свои подозрения относительно некоторых членов фракции "Слуга народа" в том, что они могли брать взятки за решение в пользу олигархов и чиновников.

По его словам Арахамии, такое убеждение основывается на показаниях нардепа, который был свидетелем предложения неправомерной выгоды в Верховной Раде. "Я сегодня был вместе с человеком, одним из свидетелей, в правоохранительных органах. Будем расследовать", - заметил он.

Давид Арахамия ответил отрицательно на вопрос, получал ли он лично взятку за время своей депутатской деятельности. По его словам, к нему не обращались с такими предложениями представители других фракций или олигархов.

Полиграфолог Виталий Опанасенко, проводивший исследование, отметил, что испытуемый ответил безразлично на все вопросы, кроме вопроса об "Оппозиционной платформе — За жизнь". Арахамия объяснил это тем, что у него "особое эмоциональное отношение ко всему блоку".

Глава фракции "Слуга народа" прошел полиграф по собственному желанию, заплатив за опрос на детекторе лжи 2000 гривен. Окончательный результат проверки будет обнародован 28 октября.

Испытание на полиграфе, которое прошел Давид Арахамия, уже вызвало волну обсуждения в соцсетях. Некоторые комментаторы указывают на некорректную формулировку вопросов, поставленных председателю фракции "Слуга народа".

"Если Арахамия получил коррупционную выгоду не в денежном выражении, то его ответы на полиграфе будут правдивыми", - пишут в соцсетях.

"Весь этот цирк был некорректен. В любой стране такие дела расследует прокуратура, куда и подают заявление. А у нас это лишь очередное шоу", - подчеркивают комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство в отношении народных депутатов от фракции "Слуга народа".