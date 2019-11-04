Стало известно, кто может занять место жены Луценко в Раде

Место депутата Верховной Рады Ирины Луценко, которая написала заявление о досрочном прекращении полномочий, может занять бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко.

Такой вывод можно сделать, исходя из данных избирательного списка партии "Европейская солидарность", которые размещены на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, под номером 24 указана Наталья Бойко. Она работала в сфере менеджмента экологических ресурсов в Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов, а с 2017-го до 2019-го занимала должность заместителя министра энергетики Украины.

Отметим, фракция "Европейской солидарности" в парламенте насчитывает 27 нардепов. Ирина Луценко прошла в Раду под номером 15.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ирина Луценко объяснила, почему решила сложить мандат.