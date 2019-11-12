Экосистема новых идей: главные тезисы с доклада сопредседателя Римского клуба в Киеве

Цивилизация новых людей может появиться лишь там, где будет цениться свобода, при этом это не должна быть "свобода" стать миллиардером за счет других лиц.

Об этом заявил сопредседатель Римского клуба Эрнст Ульрих фон Вайцзекер во время встречи в СEO Club Ukraine в партнерстве с Украинской ассоциацией Римского клуба и проектом Бизнес 100.

"Есть события и люди, которых ждешь с особым нетерпением. Это как невидимая грань, после которой ты уже не будешь таким как раньше. Они способны изменить тебя, твои ценности, дать возможность глубже понять мир, в котором ты живешь - кто мы, куда идем и что будет в будущем", - говорит основатель и президент СEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук.

"Мы в Ceo Club Ukraine особенно чуткие к таким ценностям. CEO Club Ukraine - это наша территория доверия, экосистема, в которой мы пытаемся производить новые идеи для страны, для мира. Мы объединились, чтобы реализовывать особо значимые проекты и считаем, что на таких территориях доверия, собственно, и должна стоять новая страна", - продолжил президент CEO Сlub Ukraine.

По его словам, Римский клуб - это объединение, территория доверия ста интеллектуалов мира из более 30 стран мира, которые видят себя защитниками демократии, долгосрочного планирования, окружающей среды и будущих поколений, у которых нет голоса в капиталистических дебатах. Миссия клуба - выявление современных вызовов для человечества, привлечения мировой общественности к ним и предложение долгосрочных решений, основанных на тщательном научном анализе.

Доклад "Пределы роста", который был издан 30 лет назад тиражом в 12 млн экземпляров шокировал элиты во всем мире. Юбилейный доклад к 50-летию Римского клуба "Come On!" предлагает не только детальный анализ того, что сделало человечество, но и четкий план работы над ошибками, чтобы наша планета продолжила существовать.

Некоторые тезисы с доклада профессора Эрнста Ульриха фон Вайцзекера в Киеве: