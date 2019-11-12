Экосистема новых идей: главные тезисы с доклада сопредседателя Римского клуба в Киеве

Цивилизация новых людей может появиться лишь там, где будет цениться свобода, при этом это не должна быть "свобода" стать миллиардером за счет других лиц.
Об этом заявил сопредседатель Римского клуба Эрнст Ульрих фон Вайцзекер во время встречи в СEO Club Ukraine в партнерстве с Украинской ассоциацией Римского клуба и проектом Бизнес 100.
"Есть события и люди, которых ждешь с особым нетерпением. Это как невидимая грань, после которой ты уже не будешь таким как раньше. Они способны изменить тебя, твои ценности, дать возможность глубже понять мир, в котором ты живешь - кто мы, куда идем и что будет в будущем", - говорит основатель и президент СEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук.
"Мы в Ceo Club Ukraine особенно чуткие к таким ценностям. CEO Club Ukraine - это наша территория доверия, экосистема, в которой мы пытаемся производить новые идеи для страны, для мира. Мы объединились, чтобы реализовывать особо значимые проекты и считаем, что на таких территориях доверия, собственно, и должна стоять новая страна", - продолжил президент CEO Сlub Ukraine.
По его словам, Римский клуб - это объединение, территория доверия ста интеллектуалов мира из более 30 стран мира, которые видят себя защитниками демократии, долгосрочного планирования, окружающей среды и будущих поколений, у которых нет голоса в капиталистических дебатах. Миссия клуба - выявление современных вызовов для человечества, привлечения мировой общественности к ним и предложение долгосрочных решений, основанных на тщательном научном анализе.
Доклад "Пределы роста", который был издан 30 лет назад тиражом в 12 млн экземпляров шокировал элиты во всем мире. Юбилейный доклад к 50-летию Римского клуба "Come On!" предлагает не только детальный анализ того, что сделало человечество, но и четкий план работы над ошибками, чтобы наша планета продолжила существовать.
Некоторые тезисы с доклада профессора Эрнста Ульриха фон Вайцзекера в Киеве:
- Наглядная цифра, которая иллюстрирует эру доминирования человека - это подсчет соотношения массы тел человеческих существ и сельскохозяйственных животных: он составляет 97% от массы тел всех позвоночных Земли! То есть слоны, кенгуру, летучие мыши, крысы, птицы, рептилии и амфибии вместе весят не более 3%.
- 2018 был первым годом, когда во всем мире - от Австралии до Швеции, повсюду - происходили серьезные изменения природных климатических условий. А теперь данные уже 2019 года: в Индии в июне 25 млн человек не имели доступа к чистой питьевой воде. Они возили ее с Гималаев. Наводнения в Африке, на Багамах, в Австралии. Крупные пожары - в Америке, Канаде, Сибири, даже на Аляске. В Швеции в 2018 году произошло 28 огромных пожаров.
- Однако основная угроза - это даже не пожары, а океаны, которые будут выходить из берегов. Поднятие уровня океанов может наступить мгновенно. Вы можете такое представить?
- Так называемые современные промышленные методы с/х, которые используют химию, - это худший враг биоразнообразия, которое царит в природе и это очень большой враг для климата. Выбросы метана, азота, разрушение почв приводит к уничтожению целых популяций птиц, насекомых.
- Украина является прекрасной страной для сельского хозяйства. Если вы только измените подход к органическому сельскому хозяйству, а такие технологии уже существуют, тогда оставите место для целых цепей экосистем. Это прекрасная идея для стартапа.
- Мое любимое предложение по зеленым налогам: ежегодно увеличивайте налоги на выбросы CO2 и разработку еще свободных ресурсов и эта схема сделает экологическую экономику и технологии, способствующие уменьшению выбросов углерода в атмосферу прибыльными.
- Мы должны понять, каковы наши приоритеты. Зачем мы живем и что мы хотим от этой жизни.
- Цивилизация новых людей должен появиться, где будет цениться свобода, но это точно будет не свобода быть миллиардером за счет всех остальных.
- Современные экономисты говорят - чем больше конкуренции, тем лучше для мира. Нет. Это не совсем так. Большое количество конкуренции разрушит мир.
- Новая парадигма будет более сложной. И может пройти более ста лет, чтобы ее развить.