В руководство "Укроборонпрома" вошел экс-нардеп от партии Порошенко

Экс-народный депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко Мустафа Найем заявил, что был назначен заместителем генерального директора "Укроборонпрома".

Об этом он объявил в ходе брифинга ко Дню достоинства и свободы.

Журналистка спросила у Найема, действительно ли он сейчас "имеет отношение к "Укроборонпрому".

"Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", - заявил он.

Следует отметить, что на сайте оборонного концерна не указано, что Найем там работает. При этом, ранее в "Укроборонпроме" сообщали, что Найем был назначен на должность заместителя гендиректора госконцерна по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

Как сообщал "Апостроф", ранее скандал с коррупцией вокруг закупки вооружения для армии стал причиной открытия трех уголовных производств против бывших чиновников "Укроборонпрома".