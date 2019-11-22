Слуга народа-2: исключенные из фракции нардепы рассказали о своем будущем

Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход не отчаялась и решила со своим коллегой Антоном Поляковым, также исключенным из фракции, создать собственную депутатскую группу.

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на Громадське.

"Мы сейчас с Антоном (Поляковым - ред.) создадим группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2". Нас будет больше, вот увидите. Есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимаются", - сказала она.

Также Скороход добавила, что она шла на выборы с президентской программой, поэтому и в дальнейшем будет с ней идти.

Как сообщал "Апостроф", ранее Скороход заявляла об угрозах в свой адрес, в том числе и от главы фракции Давида Арахамии.