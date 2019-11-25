В "Слуге народа" ищут замену Яременко, попавшему в секс-скандал: интересные подробности

Во фракции "Слуга народа" начали подготовку к назначению нового председателя комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству вместо попавшего в скандал с секс-переписками Богдана Яременко.

Об этом сообщается на канале "Практика власти" в Telegram.

"Фракция "Слуга народа" приступила к процедуре праймериз по выбору нового вместо попавшего в "секс-скандал" Богдана Яременко", - говорится в публикации на канале.

Согласно информации журналистов, в отборе участвуют шесть кандидатов: Святослав Юраш, Елизавета Ясько, Михаил Ананченко, Галина Михайлюк, Александр Мережко, Марина Бардина.

Выбирать председателя комитета будут путем голосования по желанию внутри партии. Срок голосования до 23:00 понедельника, 25 ноября. Также свой "блок-пакет" в 50% при общем подсчете голосов представит президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что новый глава комитета ВРУ по иностранным делам будет объявлен 26 ноября.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети была опубликована очередная фотожаба на депутата Богдана Яременко, который был уличен на переписках в зале парламента с работницами секс-услуг.