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Главное требование - референдум: Тимошенко озвучила Манифест Штаба защиты земли

вторник, 03 декабря 2019, 11:50
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Земельные законы надо снять с рассмотрения, а все вопросы о судьбе украинской сельскохозяйственной земли должны решить люди на всеукраинском референдуме.

Об этом говорится в Манифесте Объединенного штаба защиты украинской земли, который подписали представители организаций гражданского общества и который озвучила с трибуны Верховной Рады Юлия Тимошенко.

"Более 20 общественных организаций, профсоюзы и профессиональные объединения аграриев, за которыми стоят миллионы людей, подписали Манифест. Они считают, что распродажа земли угрожает национальной безопасности страны. Это не политическое решение, это - реальное преступление, которое требует расследования и наказания всех, кто стоит за этой аферой", - отметила председатель партии.

По словам Юлии Тимошенко, "Батькивщина" поддерживает требования Штаба защиты украинской земли и призывает срочно снять с рассмотрения все земельные законопроекты и как можно быстрее провести референдум о недопустимости продажи земель сельхозназначения.

"Президент Зеленский сказал, что принимать решения будут на базе всенародного референдума. А сегодня, зная, что 73% граждан против распродажи земли, не выполняет своего обещания. Это означает заговор против украинского народа", - убеждена председатель партии.

Также Юлия Тимошенко призвала парламент заслушать представителей гражданских сообществ, чтобы власть наконец поняла, что "люди против распродажи украинской земли".

"Мы требуем заслушать общественных деятелей и прекратить аферу по распродаже украинской земли", - резюмировала лидер "Батькивщины".

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