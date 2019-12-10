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Новинский призвал начать переговоры об отмене "экономической блокады" Донбасса

вторник, 10 декабря 2019, 15:29
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Параллельно с политическим процессом мирных переговоров должна проходить экономическая интеграция оккупированных территорий Донбасса.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека и реинтеграции Донбасса Вадим Новинский.

"Необходимо начать диалог по отмене экономической, транспортной блокады Донбасса, чтобы была проведена социально-экономическая реабилитация жителей неподконтрольных территорий. Это должно идти параллельно – идет отмена экономической блокады, а на неподконтрольной территории возвращают предприятия в экономическое поле Украины", - сказал нардеп.

Как отметил политик, процесс будет достаточно сложным и потребует разносторонних переговоров.

"Необходимо отменить некоторые законодательные акты, которые были приняты за последние 5 лет, ограничивающие экономическую деятельность на неподконтрольных территориях. Одновременно с политическим и процессом безопасности, должен идти и экономический процесс. Должны быть переговоры в разных форматах. Дорогу осилит идущий", - заметил он.

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