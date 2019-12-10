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Вызывает беспокойство: Тимошенко назвала опасные пункты договоренностей в Нормандском формате

вторник, 10 декабря 2019, 14:40
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Восстановление международных переговоров Нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе является хорошим знаком, однако некоторые месседжи, которые были объявлены лидерами в Париже вызывают беспокойство.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко у себя в Facebook.

Она поздравила руководство государства с восстановлением международных переговоров по урегулированию на Донбассе.

"Мы приветствуем, что Украина возобновила диалог на международном уровне в нормандском формате, без которого вопрос о прекращении войны невозможно решить. Является большим достижением решение об обмене пленными по формуле "всех на всех". Это дает надежду, что заключенные украинцы наконец вернутся домой. Безусловно положительным является то, что мир вместе с нами. Что звучит не только вопрос Донбасса, но и Крыма. Что заявлена позиция о том, что сначала - восстановление границы, а потом выборы", - указала Тимошенко.

Политик отметила, что объявленные во время встречи легитимация "формулы Штайнмайера" и согласие на особый статус Донбасса на постоянной основе, требуют объяснения со стороны руководства государства.

"Вместе с тем, вызывает беспокойство, что впервые в истории работы Нормандского формата на уровне президента Украины легитимирована "формула Штайнмайера", которая становится основой для дальнейших действий. Также впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус оккупированным территориям не на временной, а на постоянной основе. Только имея конкретное объяснение этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины", - отметила она.

По словам лидера "Батькивщины" пока актуальным является вопрос обсуждения с обществом результатов встречи в Париже и последующих шагов власти.

"Очевидно, что актуален еще один диалог - внутренний, внутри страны. Сейчас как никогда нужен откровенный разговор с обществом. Украинцы должны быть уверены, что мир будет настоящим, без потери независимости и суверенитета", - подчеркнула Тимошенко.

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