Бизнес в руках мафиози и полный крах: эксперт указал на опасный момент с деоккупацией Донбасса

Украине будет чрезвычайно сложно проводить реинтеграцию оккупированных территорий Донбасса, отчасти потому что это до сих пор невыгодно России, а также по той причине, что в данный момент ОРДЛО является гигантским теневым рынком, которым управляют преступники.

Об этом сообщил в интервью "Апострофу" французский исследователь, специалист по Центральной и Восточной Европе Ульрих Буна.

Также он указал на момент грандиозных финансовых затрат бюджета Украины, которые уйдут на процедуры, связанные с реинтеграцией.

"Не вижу возможности вернуть Донбасс в ближайшем будущем. Это очень сильный актив для России, и она не отдаст его, пока не получит другой рычаг влияния на судьбу Украины. Сомневаюсь, что возвращение Донбасса сейчас будет лучшим решением для Украины - промышленность, которую считали прибыльной, перенесли в Россию. Шахты или затоплены, или не пригодны к использованию. Весь "живой" бизнес находится в руках лидеров сепаратистов, которые ведут себя как воры и мафиози. Восстановление инфраструктуры и экономики будет стоить миллиарды украинской экономике", - заметил эксперт.

По словам Ульриха Буна, в данный момент для украинского правительства будет более актуальной задачей развитие территорий Донбасса, которые находятся под контролем, а также упрощение предоставления социальных услуг для всех мирных жителей этого региона.

"Можно сделать многое, готовясь к реинтеграции Донбасса. Особенно - вернуть себе сердца и умы местного населения. Украинское государство должно создать впечатление, что жители Донбасса - часть единой семьи и у них есть будущее в составе Украины. Еще одна задача - упрощение пересечения зоны разграничения гражданскими и введение простого доступа к государственным услугам - медицине или пенсиям. Нужно сильнее развивать подконтрольный Украине Донбасс. Это будет лучшей демонстрацией для людей, которые живут на оккупированных территориях, что Украина движется в правильном направлении, а так называемые ДНР и ЛНР скатываются до уровня феодальных сателлитов", - указал исследователь.

Как сообщал "Апостроф", ранее европейский эксперт указал, что после встречи в "нормандском формате" не заметно возможностей остановить конфликт на Донбассе в ближайшей перспективе.