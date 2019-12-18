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Выстрел себе в ногу: эксперт сообщил о планах нардепов "воскресить мертвый" закон о банкротстве

среда, 18 декабря 2019, 10:36
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Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики готовит законопроект №2290, которым предлагается рассматривать дела, возбужденные до вступления в силу Кодекса Украины из-за процедуры банкротства, по нормам закона, который ранее потерял силу.

Об этом рассказал председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек в блоге для "Экономической правды".

Он отметил, что, если законопроект № 2290 будет принят, парламент "оживит" мертвый закон, и он будет регулировать ряд процедур.

"В случае "реанимации" закона в Украине будет действовать 3 нормативных документа, регулирующих производства по делам о банкротстве… Пугает перспектива возвращения старых схем, которые ликвидированы с началом действия Кодекса", - отметил эксперт.

По его словам, большинство специалистов соглашается, что Кодекс не позволяет затягивать процесс банкротства, и имеет много вариантов, как сделать банкротство выгодным нечестному должнику - отводит на процедуру до 115 дней, после этого суд может продлить срок, иногда он затягивался до 6 лет. Также Кодекс содержит норму, которой не было в старом законе - согласно ей руководитель должника несет солидарную ответственность за неудовлетворение требований кредиторов, если он своевременно не сообщил о неплатежеспособности предприятия.

"Если часть процедур вернут под действие старого закона, то привлечь менеджмент банкрота к ответственности будет нельзя, поскольку закон такой нормы не содержал", - добавляет Шпек.

Он предупредил, что в случае принятия законопроекта №2290 кредиторы потеряют право пересмотреть сделки должника за 3 предыдущих года по делам, которые возбуждены до вступления действия Кодексом.

"Недобросовестный банкрот мог создать искусственную задолженность перед дружественными кредиторами, которые инициировали возбуждение дела о банкротстве. Банкрот с "дружественным" кредитором определяют необходимую сумму кредиторских требований, которые составят более 50% голосов кредиторов. Поэтому, имея в деле о банкротстве контрольное количество голосов в комитете кредиторов, перед банкротом открываются перспективы для решения судьбы своих активов, а также затягивания банкротства на неопределенный срок с мораторием на удовлетворение требований кредиторов. Законопроект №2290 вернет процедуры, которых нет в Кодексе и которые несут значительные риски", - пояснил Шпек.

Он предупредил о рисках в реформе процедуры банкротства ФЛП, по словам эксперта, процедура по старому закону не предусматривает раскрытие физлицом своего имущественного положения, также заявлялись надуманные "алиментные требования" и эти проблемы могут вернуться после принятия законопроекта №2290.

"Если парламент сделает ошибку и примет законопроект №2290 и реанимирует возможность применения закона, мы будем следить за делами, которые будут пытаться протянуть по старым правилам. Мы будем выносить в публичную плоскость каждый случай нарушения прав кредиторов. А репутационную ответственность будет нести парламент!", - написал председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины.

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