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Появилась жесткая фотожаба на "земельную" битву в Раде с участием Кивы

четверг, 19 декабря 2019, 16:56
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В сети продолжают высмеивать потасовку на заседании аграрного комитета Верховной Рады, где рассматривали правки в законопроект о рынке земли с участием народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

Ее опубликовали в Telegram-канале "Министерство П".

"Босх. Лики аграрного комитета", - говорится в подписи к карикатуре.

Так, на карикатуре можно увидеть с одной стороны картину известного художника Иеронима Босха, а с другой известные украинские политики.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети уже высмеяли эту потасовку с участием Кивы. На карикатуре можно увидеть несколько животных, которые веселятся и носятся на головах, а в подписи говорится: "Нет смысла описывать происходящее, поэтому напишу: "У нас все хорошо!".

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