"Слуга народа" отличился наглой выходкой в очереди за зарплатой: опубликовано видео

Во время выплаты зарплаты сотрудникам Верховной Рады и народным депутатам представитель фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко попытался пролезть без очереди.

Видео с инцидентом возле кассы опубликовано в Тelegram-канале "Черный рыцарь".

"В кассе ВР выдавали зарплату. Была километровая очередь. Депутат СН Анатолий Остапенко пытался пройти вне очереди. Чуть не побили", - сказано в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, что представитель "Слуги народа" Анатолий Остапенко пытается пройти в кассу вне очереди. Стоящие у двери женщины выразили этим недовольство. Некоторое время нардеп отказывался называть свое имя, но в конце-концов представился.





Как стало известно, в этот день выдавали зарплату всем сотрудникам Верховной Рады (кто еще не подал заявление на карту), а также компенсацию на осуществление депутатских полномочий за декабрь.

Как сообщал "Апостроф", ранее на заседании Верховной Рады народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко отличился интересной перепиской.