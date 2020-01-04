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В Украине пояснили, какие опасности ожидают "слуг народа" в 2020 году

суббота, 04 января 2020, 17:00
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В 2020 году большой вызов стоит перед партией "Слуга народа" и ее новым главой - Александром Корниенко.

Об этом "Апострофу" рассказали эксперты Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко и Максим Степаненко.

Как отмечают специалисты, у партии нет структуры, местных ячеек, не проводится отбор кадров (особенно на локальном уровне). Партия требует своего институционального оформления, а не только существования на бумаге. Пока подобная работа не проводится, а ведь местные выборы не за горами. И победить местные элиты с фантомной партией не выйдет. Поэтому начало 2020 года должно стать периодом активного партийного строительства.

"Особенно показательной будет ситуация в регионах в преддверии местных выборов. Украинцы либо расширят мандат доверия к центральной власти либо замкнутся на локальных интересах, когда власть в Киеве станет для них чужеродной, а в некоторых моментах - даже враждебной. И тогда полная "лоскутизация" страны станет неизбежным и трагическим фактом украинской истории", - рассказали эксперты.

По их мнению, неудовлетворение ожиданий приведет к реваншу ныне оппозиционных сил, которые с большой долей вероятности смогут победить на местных выборах президентский политический проект. Что само по себе может быть вполне закономерным и нормальным с точки зрения политической конкуренции явлением. Но главным вызовом в этой ситуации будет разрозненность оппозиционных сил, которые имеют не только разные геополитические ориентации (Евросоюз и Россия), но и четко выраженную региональную локализацию электората.

"Безусловно, для мобилизации избирателей они будут активно использовать годами наработанные политические нарративы, к примеру языковой вопрос. Будут входить в коалиции с местными элитами, которые после выборов фактически остались "за бортом" и не у власти. А вот уже у местных элит всегда в рукаве есть определённые козыри в виде идей "уникальных", "отдельных" регионов, трансграничного сотрудничества с приграничными государствами, монополии на использование местных ресурсов и т.д. Все это может привести к разделению Украины, как минимум, на "оранжевые" и "бело-голубые" части, но возможно и более глубокое разделение страны", - подчеркнули Петренко и Степаненко.

Они заявили, что также не исключено появление на обломках "старых" (до определенной степени деморализованных) актеров, новых оппозиционных политических проектов. Причем их политическая риторика, скорее всего, будет двигаться в старом русле, возможно, с небольшими модификациями и с присутствием новых лиц. По результатам местных выборов и в случае утраты доверия к Зеленскому не исключен и распад СН на несколько самостоятельных политических проектов.

"Самое главное для стабильного и конструктивного 2020 года - это понимание Зеленским и его командой того, что постановочные видео и создание привлекательной телевизионной картинки - это эффективные инструменты предвыборной борьбы, но не управления государством. Поэтому для политического выживания и развития страны необходимы реальные результаты. А для этого необходимо отойти от языка "шоу" и начать говорить на языке национального проектирования", - отметили эксперты.

Подробнее читайте в материале в материале "Апострофа": Смена Кабмина и "лоскутное" государство: что ждет Украину в 2020 году.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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