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Елена Зеленская заняла новую должность: опубликован документ

понедельник, 13 января 2020, 18:27
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Супруга президента Украины Елена Зеленская стала членом совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Об этом сказано в указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, возглавил совет министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Секретарем совета останется гендиректор госпредприятия Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал" Олеся Островская-Люта. В состав совета также вошли руководитель Госуправления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба.

"По согласию" членами совета стали еще 12 человек, среди которых супруга президента Елена Зеленская, советник Зеленского народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос, философ писатель Вахтанг Кебуладзе, замгендиректора Национального художественного музея Ольга Балашова, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, ученый-экономист Александр Пасхавер и другие.

Как сообщал "Апостроф", жена президента Украины Владимира Зеленского Елена пришла на официальную встречу в Омане обутая в шлепанцы.

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