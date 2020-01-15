Нардепов в Раде поймали за интересным занятием: эксклюзивное фото

Народного депутата Вадима Галайчука, который на пленарном заседании ВР в переписке приглашал товарищей по партии поиграть в покер, и его коллегу журналисты застали за еще более интересным занятием.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Теперь сосед Вадима Галайчука по сессионному залу с мобильного зашел в сеть Facebook и внимательно читал сообщение о самом Галайчуке, которое опубликовал на личной странице Гончаров.

Напомним, что Галайчук - главный юрист избирательного штаба Владимира Зеленского, ныне - депутат от партии "Слуга народа". В мессенджере создал чат "СН-покер" и спрашивал всех его участников о том, согласны ли они собраться для игры на этой неделе.

Как сообщал "Апостроф" ранее, нардеп Жан Беленюк во время плераного заседания решил перекусить орешками.