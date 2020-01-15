RU  UA  EN

среда, 15 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 января

19:01
Под Киевом задержали еще одного члена банды, причастной к убийству Окуевой: фото и видео
19:00
Что такое экспресс-диета и как похудеть за неделю: полезные советы после праздников
18:35
Оккупанты в Крыму продали захваченный особняк Ахметова: фото и видео
18:10
Рэпера Akon давно забыли всюду, но не в Африке - там у него есть теперь даже собственный город
17:41
Актер "Дизель Шоу" впервые показал маленького сына - конечно, без смеха не обошлось
16:49
Тоня Матвиенко показала, как подросла их с Арсеном Мирзояном дочь: милое фото
16:43
Есть связь: всплыли интересные детали о подозреваемых в убийстве Окуевой
16:23
В Киеве посреди января зацвели деревья: появились фото
16:20
Довольная Меган Маркл появилась на публике после шумихи в королевстве - нет, не за стойкой МакДональдз
16:02
Слышна канонада, падают снаряды: появилось тревожное видео с Донбасса и рассказ бойца
15:36
Так горяча: жена MONATIK’а показала фигуру в купальнике, и фанаты в восторге
15:17
В Киеве началась акция протеста против нового Трудового кодекса: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Проблемы сохранились: журналисты оценили проект об игорном бизнесе, поддержанный на комитете Рады

среда, 15 января 2020, 18:12
переглянути новину українською

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики проголосовал за передачу в зал парламента законопроекта о легализации игорного бизнеса, в тексте которого сохранились главные проблемы, которые дают преференции для незаконных букмекеров и возмущают общественность.

Об этом говорится в материале "Апострофа" – "Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты".

"Самые главные "пробои" документа, дающие все возможные преференции букмекерам, остались на своих местах", - указывается в материале.

Одним из положений закона, на котором настаивали эксперты и участники рынка, было внедрение онлайн-системы мониторинга в игорном бизнесе, которая позволила бы контролировать доходы операторов с целью предотвращения теневых схем. Здесь журналисты обратили внимание на ст.39 ч.5 проекта, согласно которой букмекеры фактически смогут "прятать" свои доходы.

"Это нивелирует подход, при котором существует единая государственная система онлайн-мониторинга", - отметили журналисты.

Также отмечается, что новый закон не помешает залам торговых автоматов выдавать себя за букмекеров, взяв у них помещения в аренду. Помимо этого, в ст.40 ч.4 в Украине предлагается внедрить мальтийскую модель игорного бизнеса, и такие лицензии не принимаются в ряде стран, вплоть до того, что против организаторов заводят уголовные дела по отмыванию денег.

Согласно мнению экспертов, в законопроекте отсутствуют ограничения по видам букмекерской деятельности и вследствие этого у букмекеров остается возможность зарабатывать на симуляторах казино или "одноруких бандитов". Такого рода деятельностью уже занимается букмекерская контора "Пари-Матч", например.

В ст.35 документа указана подозрительная, по мнению экспертов, норма относительно "входного билета" на игорный рынок – ее называют слишком лояльной. В частности, действующим в Украине конторам "Пари-Матч" и "Фаворит" придется заплатить всего по 34 тысячи гривен за один пункт, а для новых игроков создается барьер в виде завышенных оплат при входе на рынок. При этом в законопроекте отсутствуют ограничения по количеству букмекерских лицензий. В "поддержку" букмекеров также была прописана статья 47, где для этих игроков не было предусмотрено ограничений по имитации других видов азартных игр.

"Это далеко не полный перечень "облизывания" букмекеров в законопроекте. Можно вспомнить право не передавать контролирующим органам персонализированные данные игроков, проведение идентификации после первого выигрыша, а не первой ставки, право с помощью нюансов верификации "отсекать" нежелательных игроков и множество других", - отметили журналисты в материале.

Как сообщал "Апостроф", ранее комитет ВРУ по налоговой политике передал для голосования в зал "доработанную" версию отклоненного ранее законопроекта №2285-д "О легализации игорного бизнеса", в которую внесли всего две правки.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Закулисный договорняк: куда приводит "молчаливая политика" власти

Турборежим сломался - почему Рада тормозит принятие важных законов

Хрупкая защита от Коломойского: позволит ли Верховная Рада вернуть ПриватБанк олигарху

Почему Бабак может покинуть кресло министра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: