Проблемы сохранились: журналисты оценили проект об игорном бизнесе, поддержанный на комитете Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики проголосовал за передачу в зал парламента законопроекта о легализации игорного бизнеса, в тексте которого сохранились главные проблемы, которые дают преференции для незаконных букмекеров и возмущают общественность.

Об этом говорится в материале "Апострофа" – "Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты".

"Самые главные "пробои" документа, дающие все возможные преференции букмекерам, остались на своих местах", - указывается в материале.

Одним из положений закона, на котором настаивали эксперты и участники рынка, было внедрение онлайн-системы мониторинга в игорном бизнесе, которая позволила бы контролировать доходы операторов с целью предотвращения теневых схем. Здесь журналисты обратили внимание на ст.39 ч.5 проекта, согласно которой букмекеры фактически смогут "прятать" свои доходы.

"Это нивелирует подход, при котором существует единая государственная система онлайн-мониторинга", - отметили журналисты.

Также отмечается, что новый закон не помешает залам торговых автоматов выдавать себя за букмекеров, взяв у них помещения в аренду. Помимо этого, в ст.40 ч.4 в Украине предлагается внедрить мальтийскую модель игорного бизнеса, и такие лицензии не принимаются в ряде стран, вплоть до того, что против организаторов заводят уголовные дела по отмыванию денег.

Согласно мнению экспертов, в законопроекте отсутствуют ограничения по видам букмекерской деятельности и вследствие этого у букмекеров остается возможность зарабатывать на симуляторах казино или "одноруких бандитов". Такого рода деятельностью уже занимается букмекерская контора "Пари-Матч", например.

В ст.35 документа указана подозрительная, по мнению экспертов, норма относительно "входного билета" на игорный рынок – ее называют слишком лояльной. В частности, действующим в Украине конторам "Пари-Матч" и "Фаворит" придется заплатить всего по 34 тысячи гривен за один пункт, а для новых игроков создается барьер в виде завышенных оплат при входе на рынок. При этом в законопроекте отсутствуют ограничения по количеству букмекерских лицензий. В "поддержку" букмекеров также была прописана статья 47, где для этих игроков не было предусмотрено ограничений по имитации других видов азартных игр.

"Это далеко не полный перечень "облизывания" букмекеров в законопроекте. Можно вспомнить право не передавать контролирующим органам персонализированные данные игроков, проведение идентификации после первого выигрыша, а не первой ставки, право с помощью нюансов верификации "отсекать" нежелательных игроков и множество других", - отметили журналисты в материале.

Как сообщал "Апостроф", ранее комитет ВРУ по налоговой политике передал для голосования в зал "доработанную" версию отклоненного ранее законопроекта №2285-д "О легализации игорного бизнеса", в которую внесли всего две правки.