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Как Трамп пытается избежать импичмента: эксперты указали на интересный план

вторник, 21 января 2020, 14:08
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Президент США Дональд Трамп и его команда в вопросе расследования против него выбрали тактику "полного отрицания" – глава Белого дома часто повторяет, что не давил на президента Украины Владимира Зеленского и заявляет о "судилище" со стороны политических конкурентов.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

В своих заявлениях Трамп часто упоминает коррупцию в Украине и расследование по делу сына своего конкурента на пост президента США Джо Байдена, и даже отправлял в Киев своего адвоката Руди Джулиани, чтобы якобы "помогать борьбе с коррупцией".

"Линия защиты Трампа построена на разоблачении "украинской коррупции", с которой они хотят увязать Джо Байдена и его сына Хантера. Визиты Руди Джулиани в Киев преподносятся так, что Белый дом не давит на президента Зеленского, а, напротив, помогает ему бороться с системной коррупцией в стране", - отметил эксперт.

Также президент США выступал с критикой представителей Демократической партии из-за того, что те не позволили ему защитить себя на слушаниях по поводу импичмента в Сенате. Однако, когда такую возможность ему предоставили – он просто отказался в них участвовать и направлять туда своих представителей. Украинские эксперты называют это грамотным тактическим шагом перед выборами в США.

"В таком случае процесс импичмента выглядит как предвыборная технология демократов. Ранее все импичменты были двухпартийными действиями. На этот раз республиканцы и Белый дом не участвуют и всячески отметают все подозрения, дабы иметь возможность обвинить демократов в том, что их интересует власть, а не защита национальных интересов… У демократов сегодня нет более мощного политического оружия против республиканцев, нежели импичмент ", - отметил глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, в свете проблем с поиском нового лидера Демократической партии, Трамп стратегически переигрывает конкурентов и сторонников импичмента на их поле, превращая их в алчных к власти популистов.

Подробнее об этом, а также о роли Украины в деле об импичменте Трампа читайте в материале "Апострофа": "Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского".

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