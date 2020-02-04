Шариковы в Раде: появилась забавная фотожаба на голосование "слуг народа"

Законопроект об уменьшении числа народных депутатов в парламенте, который был предварительно одобрен во вторник, 4 февраля, в Верховной Раде Украины при активном участии большинства из фракции "Слуги народа", стал поводом для остроумной шутки.

Сатирическую картинку опубликовал политолог и блогер Алексей Голобуцкий в Telegram.

Для фотожабы был использован кадр из культового советского фильма "Собачье сердце", на котором профессор Преображенский укоряет за голосование в Раде превращенного из собаки гражданина Шарикова перефразированной цитатой из фильма: "Вы стоите на самой низшей ступени развития, вы слабое в умственном отношении существо, и вы позволяете себе подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о количестве депутатов".

Напомним, что документ о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины предусматривает уменьшение конституционного состава Верховной Рады Украины с 450 до 300 нардепов. Также законопроектом предусматривается, что народным депутатом может быть только человек, владеющий государственным языком.

Подробнее о том, удастся ли власти собрать 300 голосов для того, чтобы окончательно принять изменения в Основной закон, читайте в материале "Апострофа": До 300 "штыков": сможет ли Верховная Рада сократить количество депутатов