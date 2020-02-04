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У Зеленского готовят большую "зачистку" Кабмина: всплыли громкие детали

вторник, 04 февраля 2020, 13:12
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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского намерены запустить смену кадров в правительстве, собеседования с кандидатами на должность министров и вице-премьеров уже начались.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Кабмине.

Так, первое собеседование с соискателями на работу в правительстве состоялось 1 февраля. Общались с ними сам глава государства, его помощники Сергей Шефир и Андрей Ермак, а также премьер-министр Алексей Гончарук.

При этом, по словам источников, в ОПУ готовят переформатирование структуры правительства – из Министерства экономического развития выделят Министерство по вопросам агропромышленного комплекса, из Министерства культуры, молодежи и спорта – Министерство по вопросам спорта.

Также отмечается, что у президента накопились вопросы к министрам, один из которых – министр по вопросам оккупированных территорий. Есть вероятность, что его должность будет упразднена.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховная Рада Украиныназначилавице-премьер-министром и министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

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