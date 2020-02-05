Кравчук внезапно засветился на росТВ и сделал скандальное заявление об Украине, видео

В эфире пропагандистского шоу на канале "Россия 1" выступил первый президент Украины Леонид Кравчук, там он заявил о необходимости внесения правок в украинский закон о декоммунизации с целью спасения отдельных советских памятников.

Видео выступления украинского политика опубликовал "Обозреватель".

Так, в ходе шоу "60 минут" Кравчук заявил о своей позиции по поводу спасения памятника Георгию Жукову в Одессе.

"Не все люди в Украине так относятся к тому, что происходит с символами СССР. Но, к вашему сведению, в Украине принят закон о декоммунизации, где сказано, что символы СССР должны быть сняты. Закон надо выполнять или внести поправки к закону", – сказал Кравчук.

При этом он уточнил, что закон о декоммунизации является спорным в обществе, поэтому может быть исправлен законодательно.

"С учетом того, что народ Украины по-разному относится к этому и закон о декоммунизации не во всем выписан, не совсем отвечает интересам всего народа Украины, я думаю, что было бы неплохо внести в этот закон определенные коррективы", – добавил он.

Как сообщал "Апостроф", суд в Харькове признал незаконным решение местных властей назвать проспект в честь советского маршала Георгия Жукова.