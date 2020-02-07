Министр, жаловавшаяся на низкую зарплату, попала в громкий скандал из-за покупки квартиры

Министра образования и науки Украины Анну Новосад, жаловавшаяся на маленький доход, несмотря на зарплату которая в 2019 году за месяц в среднем составляла 63,4 тысячи гривен, поймали на покупке квартиры.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В частности, в пятницу, 7 февраля, министр внесла в реестр сведения о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Так, в понедельник, 3 февраля, Новосад приобрела у компании "Дисбуд" квартиру в столице общей площадью 46,6 кв. м за 944 200 гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась меткая фотожаба на жалобу Новосад о "низкой" зарплате.

Также Новосад прокомментировала свою жалобу на "низкую" зарплату.