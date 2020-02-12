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Кабмин принял важное решение о статусе добровольцев, воевавших на Донбассе

среда, 12 февраля 2020, 15:49
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В среду, 12 февраля, Кабинет министров Украины определил четкий механизм предоставления статуса участника боевых действий членам добровольческих формирований, из-за отсутствия которого добровольцы вынуждены были обращаться в суд.

Об этом сообщил в своем Тelegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук

"Добровольцы, принимавшие непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий. Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований. До этого иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке", - заметил глава украинского правительства.

По словам Алексея Гончарука, добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий, смогут получить государственную социальную поддержку, помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы. Решение правительства он назвал "восстановлением справедливости".

Подробнее о том, как депутаты решили вопрос присвоения статуса участника боевых действий читайте в материале "Апострофа": Дадим всем: депутаты решили проблему добровольцев, воевавших на Донбассе

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