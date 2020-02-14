Офис Зеленского анонсировал громкий иск против журналистов: что происходит

Офис президента Украины через суд будет требовать от журналистов программы "Схемы" опровержений и извинений за распространенную информацию о встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в начале января 2020 году в Омане.

Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице ОПУ.

"Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы" Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением. Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений", - говорится в сообщении.

В Офисе резидента добавили, что журналисты программы "Схемы" пытались манипулировать общественным мнением так же, как это делают российские пропагандисты во время гибридной войны. В представительстве президента также хотят обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, не соответствует действительности.

Как сообщал "Апостроф" ранее, ближайшее окружение президента Украины - пресс-секретарь и председатель Офиса президента - опровергли информацию о том, что Владимир Зеленский во время своего визита в Оман в начале января встречался с секретарем Совета безопасности России.