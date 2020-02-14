RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

14:03
Наталка Карпа вспомнила, как любимый сделал ей предложение - певица сказала "да" 14 февраля Lime
13:57
Поздравления с 14 февраля: лучшие стихи о любви ко Дню святого Валентина
13:39
В Германии выступили с громкой инициативой по Донбассу: озвучены 12 шагов
13:34
Фермер сделал девушке предложение, о котором будут говорить годами - ведь его жест угодил на Google Maps Lime
13:22
Избивали палкой, не давали есть: всплыли шокирующие детали о детстве Путина
13:20
Рассел Кроу решил скрываться от публики, пока не похудеет - звезда "Гладиатора" очень располнел Lime
13:03
DZIDZIO в День святого Валентина признался в любви - и это не жена Lime
12:40
Новоиспеченным родителям в Украине готовят приятный сюрприз: что нужно знать
12:32
Водителей-хамов в Украине начали ловить "на живца": появились интересные видео
12:29
Давно мечтала: Ольга Фреймут рассказала о подарке мужа ко Дню святого Валентина Lime
12:18
День Святого Валентина: самые популярные мифы о празднике и их разоблачение
12:10
Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали новорожденную дочь, которую скрывали от публики Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Офис Зеленского анонсировал громкий иск против журналистов: что происходит

пятница, 14 февраля 2020, 13:20
переглянути новину українською

Офис президента Украины через суд будет требовать от журналистов программы "Схемы" опровержений и извинений за распространенную информацию о встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в начале января 2020 году в Омане.

Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице ОПУ.

"Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы" Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением. Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений", - говорится в сообщении.

В Офисе резидента добавили, что журналисты программы "Схемы" пытались манипулировать общественным мнением так же, как это делают российские пропагандисты во время гибридной войны. В представительстве президента также хотят обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, не соответствует действительности.

Как сообщал "Апостроф" ранее, ближайшее окружение президента Украины - пресс-секретарь и председатель Офиса президента - опровергли информацию о том, что Владимир Зеленский во время своего визита в Оман в начале января встречался с секретарем Совета безопасности России.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Конфликт с Коломойским и "битва" за страну: главные тезисы громкого интервью Зеленского

Не только дружба: что объединяет двух Андреев – Богдана и Ваврыша

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: