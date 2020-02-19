Министр обороны сделал важное уточнение про смертельный бой на Донбассе

Позиции украинских военных после внезапного наступления боевиков на Донбассе во вторник, 18 февраля, которое увенчалось серьезным боем, в результате чего один украинский военный погиб и четверо получили ранения, остались неизменными.

Об этом в среду, 19 февраля, сообщил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, отвечая на вопросы журналистов в комитетах Верховной Рады Украины.

"Позиции подразделений Объединенных сил после артиллерийских обстрелов и наступательных действий врага остались неизменными. Во время массированного обстрела со стороны противника один из наблюдательных постов, который находится впереди наших основных боевых позиций, был временно оставлен украинским защитниками. При этом ни одной из боевых позиций потеряно не было", - отметил он.

Министр также отметил, что ВСУ заранее знали о скоплении вражеской техники еще до того, как противник начал активные действия.

Как сообщал "Апостроф", ранее сообщалось, что во время атаки боевиков во вторник, 18 февраля, украинские бойцы якобы потеряли опорный пункт "Баня".