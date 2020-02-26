Подставляет президента: бизнесмен раскритиковал Холодова за "табачную поправку"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов внес в Раду поправку, которая идет вразрез с политикой президента Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Дело" заявил бизнес-партнер Холодова, акционер "Эфкона" Василий Коваль.

"Ведь Зеленский не просто говорит, что ему надо какой-то частный бизнес поддерживать. А создать равные условия для всех. Чтобы и производители работали, и розница, и оптовики. А Холодов и такие, как он, тянут одеяло на себя. Он монополист в рознице, и, конечно, установил себе самую большую маржу", - считает Коваль.

По его словам, главный интерес Холодова – собственная прибыль и его не интересует сколько потеряет бюджет.

"Зато вполне понятно, какую выгоду получит принадлежащая Холодову компания "Киев Маркет Солюшн", которая владеет 600 торговыми киосками — Т-киоск. Представляете, какое влияние и какая прибыль, когда одним махом меняешь маржу на 15%? Главное - закрепляешь это законодательно. Ведь раньше правила установки киосков менялись чуть ли не каждый год", - считает Коваль.

По его словам, Андрей Холодов свыше 20 лет занимается оптовой и розничной торговлей сигаретами и некоторое время они были партнерами в этом бизнесе.

Коваль считает, что заявления Холодова о том, что он продал Киев Маркет Солюшн – неправда.

"НАБУ возбудило производство против него, и налицо конфликт интересов. У Холодова нет иного выхода, как врать и врать. Но рано или поздно вранье будет раскрыто", - уверен Коваль.

"Маржа Холодова" появилась в законопроекте №1049 за день до его принятия. 3 октября 2019 народные депутаты - члены Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внесли изменения, которые абсолютно не касаются темы законопроекта, но вводят фиксированную маржу торговой наценки для оптовых (7%) и розничных (13%) компаний, которые осуществляют продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах замглавы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который, согласно расследования "Схем", контролирует большую сеть розничной продажи сигарет.

В декабре 2019 года НАБУ открыло производства в отношении Андрея Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №1049. В своих предложениях к закону президент обращает внимание, что "поправка Холодова" не согласуется с Хозяйственным кодексом Украины, законом "О ценах и ценообразовании". Более того, эта поправка является вмешательством народных депутатов в полномочия правительства, органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые имеют полномочия в сфере госрегулирования цен.

Принятие парламентом "маржи Холодова" уже привело к кризису на табачном рынке. Четыре табачные компании, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен, а компания British American Tobacco даже остановила свою фабрику в Прилуках. Только за октябрь-ноябрь 2019 года госбюджет Украины потерял за данный закон более 2,5 млрд грн.