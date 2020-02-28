Порошенко пришел на допрос в ГБР: опубликованы видео

В пятницу, 28 февраля, экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл к следователю Государственного бюро Украины на допрос, который суд Киева решил провести принудительно.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, Печерский районный суд Киева принял решение, которое обязывает закрыть дело касательно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.

Напомним, 25 января Порошенко приезжал на допрос в Государственное бюро расследований. Бывший гарант говорил об адвокате Януковича. Также кричал охране: "Вы не полицейские и не украинцы!".

Как сообщал "Апостроф", Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко. Так, производство открыто по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании денежных средств.