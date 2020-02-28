RU  UA  EN

пятница, 28 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

11:20
К воровству на вокзале в Киеве оказалась причастна жена полицейского: в сети напомнили фото
11:16
Боевики стреляют из жилых районов и придумали новую страшилку про ВСУ
11:16
Стивен Сигал заплатит более $300 тыс. штрафа за неправомерную рекламу криптовалюты Lime
10:55
Стало известно, кто займет кресло Зеленского на "Рассмеши комика" - это певица, которую знают все Lime
10:45
Работа "Суспильного" заблокирована: в НОТУ сделали громкое заявление
10:39
Под Одессой 12-летняя школьница зверски избила отличницу: видео и все детали скандала
10:24
6-летнюю девочку нашли на улице: полиция показала жуткие фото квартиры многодетной семьи в Киеве
10:08
Истерика, слезы, полиция: украинская актриса стала жертвой грабителей Lime
10:06
Путин напрягся: появилась меткая фотожаба на ответные удары Турции по Сирии
09:34
Появилось впечатляющее видео удара турецкой артиллерии по войскам Асада
08:35
Число зараженных коронавирусом украинцев растет: где они и как себя чувствуют
08:00
На бумаге живет дольше: появилось неожиданное заявление о коронавирусе и причине его вспышки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко пришел на допрос в ГБР: опубликованы видео

пятница, 28 февраля 2020, 11:10
переглянути новину українською

В пятницу, 28 февраля, экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл к следователю Государственного бюро Украины на допрос, который суд Киева решил провести принудительно.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, Печерский районный суд Киева принял решение, которое обязывает закрыть дело касательно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.

Напомним, 25 января Порошенко приезжал на допрос в Государственное бюро расследований. Бывший гарант говорил об адвокате Януковича. Также кричал охране: "Вы не полицейские и не украинцы!".

Как сообщал "Апостроф", Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко. Так, производство открыто по двум статьям - о завладении госсредствами и отмывании денежных средств.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Абырвалг от партии Зеленского: самые досадные ляпы "слуг народа"

Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука

Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде

Первые на выход: ТОП-5 безынициативных глав ОГА

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: