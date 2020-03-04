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Командовал в АТО: фото и биография нового главы Минветеранов

среда, 04 марта 2020, 21:47
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Министром по делам ветеранов Украины назначен Сергей Бессараб. В этой должности его утвердила Верховная Рада на своем заседании 4 марта.

До этого Минветеранов возглавляла Оксана Коляда.

Сергею Бессарабу 64 года. Он - кадровый военный, окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе, Военную академию имени Фрунзе в Москве, Национальную академию обороны Украины. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта.

Бессараб занимал различные руководящие должности, в частности, был начальником территориального управления "Север", первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В 2014 году попал под люстрацию, однако вскоре вернулся на воинскую службу. В 2015-2016 годах был командующим силами АТО. До назначения министром был заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины.

От него исходил приказ на запрет вывоза оружия из зоны АТО. Бессараба обвиняли в запрете открывать ответный огонь в мае 2016 года в Авдеевской промзоне, но документальных подтверждений приказа не было.

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