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Кто войдет в новый Кабмин: опубликован документ с фамилиями

среда, 04 марта 2020, 18:47
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Народный депутат из фракции "Батькивщины" Алена Шрум опубликовала в сети скрин документа, в котором указываются фамилии министров в новом составе украинского правительства.

Судя по опубликованному документу, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр юстиции Денис Малюська остаются на своих должностях.

Под представлением на назначение на должности министров, адресованном Верховной Раде, стоит подпись нового премьер министра Дениса Шмыгаля. Документ был подготовлен по предложению депутатской фракции "Слуги народа", которая пользуется правом монобольшинства.

Среди новых лиц в этом списке присутствует министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов — Игорь Уманский.

Полностью персональный состав нового Кабмина выглядит таким образом:

Пристайко Вадим Владимирович - Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Резников Алексей Юрьевич - Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Федоров Михаил Альбертович - Вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины;

Аваков Арсен Борисович - Министр внутренних дел Украины;

Бессараб Сергей Борисович - Министр по делам ветеранов;

Гутцайт Вадим Маркович - Министр молодежи и спорта Украина;

Емец Илья Николаевич - Министр здравоохранения Украины;

Криклий Владислав Артурович - Министр инфраструктуры Украина;

Лазебная Марина Владимировна - Министр социальной политики Украина;

Малюська Денис Леонтьевич - Министр юстиции Украины;

Немчинов Олег Николаевич - Министр Кабинета Министров Украина;

Уманский Игорь Иванович - Министр финансов Украины;

Чернышев Алексей Михайлович - Министр развития общин и территорий Украины.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.



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