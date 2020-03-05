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Оскорблял Зеленского: в сети нашли "компромат" на нового министра, он ответил

четверг, 05 марта 2020, 10:24
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В сети заметили посты и комментарии нового министра Кабинета министров Олега Немчинова, которые говорят о негативном отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сам министр объяснил свою позицию в Facebook.

Ранее Немчинов нелестно отзывался в интернете о тогда еще кандидате в президенты Зеленском и активно поддерживал его предшественника Петра Порошенко.

Так, Немчинов называл Зеленского "слугой Кремля" и "резидентом", постил материалы, в которых президента окрестили "кумиром быдла" и высказывал сомнения касательно его преданности стране.

Кроме того, новый министр хвастался в сети, что "организовывал праймериз" в "Европейскую солидарность" и на президентских выборах отдал свой голос за Порошенко.

Министр Немчинов уже прокомментировал старые публикации: "Не успел приступить к исполнению обязанностей, а уже со скриншотов репостов о ходе избирательной кампании 2019 недоброжелатели перекручивают и комментируют!".

"Я благодарю премьер-министра за предложением стать частью правительственной команды, а президенту за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренения коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году!" – написал Немчинов.

Напомним, в среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины перезагрузила Кабинет министров, проголосовав за его новый состав. Олег Немчинов сменил на посту Дмитрия Дубилета.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта премьер-министра Алексея Гончарука отправили в отставку, на его должность назначили Дениса Шмыгаля.

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