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Можно решить вопрос: Зеленский обратился к беглому олигарху, видео

пятница, 06 марта 2020, 17:07
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Во время посещения Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ) в пятницу, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский через руководство предприятия обратился к его владельцу олигарху Константин Жеваго с предложением "выйти на связь" для решения проблем с банкротством .

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале "Кременчуг Today".

В разговоре с гендиректором КрАЗа Романом Черняком глава государства настоятельно попросил передать олигарху Константину Жеваго, который является владельцем предприятия, приглашение на встречу.

"Передайте владельцу, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос банкротства и выйти из этих всех исков и судебных дел… Я думаю, это единственный выход", - подчеркнул Зеленский.


Президент напомнил, что Жеваго находится в розыске и из-за этого у него могут быть неприятности.

Как сообщал "Апостроф", 3 декабря суд разрешил заочно арестовать одного из самых богатых олигархов Украины Константина Жеваго.

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