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Затягивает дело, чтоб избежать ответственности: экс-глава НКРЭКУ рассказал, как Сытник расследует дело "Роттердам+"

пятница, 06 марта 2020, 13:16
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Директор НАБУ Артем Сытник умышленно затягивает расследование дела "Роттердам+" из-за хлипкости доказательной базы и пытается избежать ответственности.

Об этом написал экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в Facebook, передают "Украинские новости".

"Сейчас НАБУ/САП, осознавая хлипкость "доказательной" базы, избегая рассмотрения по сути своих фальсификаций в суде и работая в режиме "подозрение = доказанная вина = PR звездочки", может предложить продолжение затягивания с параллельным пиаром… Затягивание вызвано хлипкостью "доказательной базы", многочисленными нарушения при проведении "расследования", несмотря на превышение разумных сроков расследования как с юридической стороны, так и здравого смысла", - написал Вовк.

По его мнению, отсутствие результатов четырехлетнего расследования дела, вынуждает руководителя НАБУ искать возможности избежать ответственности, особенно в преддверии его возможной отставки, поэтому сейчас он "назначает виновных".

"Четыре года расходования средств и дешевого политического пиара со стороны НАБУ очевидно будут иметь "срок годности". 7 февраля, на последнем брифинге Сытник, который прежде лично врал и утверждал вместо суда о незаконности Роттердам+, начал перекладывать ответственность - теперь это именно "детективы уверены" и его, несчастную заблудшую овечку, "убедили в железной доказательной базе" и очередной "финишной прямой", - написал Вовк.

Ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ("Амстердам+") является схожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам+".

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилось.

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