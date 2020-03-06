Зеленский пошутил про "пятую точку" украинцев: опубликовано видео

Во время осмотра новых вагонов поездов для международного сообщения на Крюковском вагоностроительном заводе президент Владимир Зеленский, оценивая их габариты, пошутил о "нормальных задах" украинцев.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Офиса президента

На Крюковском заводе Зеленскому показали, как новые вагоны могут превращаться в спальные. вагоны и тому подобное. При этом директор завода Максим Крамаренко заметил, что вагоны соответствуют европейским требованиям, которые отличаются от габаритов, предусмотренных для стран СНГ, где вагоны несколько шире.





"Это у нас тут такие вагоны, потому что это у нас европейский габарит. Здесь с хорошим добротным задом не выкрутишься", - поддержал разговор председатель наблюдательного совета – президент завода Владимир Приходько.

"Да, у нас в Украине зады нормальные", - отреагировал шуткой глава украинского государства.

Руководство завода согласилось, что в таком конексте, вагон европейского размера не очень подходящий для украинцев.

Как сообщал Апостроф, с 1 марта железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" подготовил сюрприз для пассажиров, запустив первый этап повышения цен на билеты.