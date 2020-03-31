Брата Ермака исключили из совета по управлению Чернобыльской зоной - СМИ

Денис Ермак, родной брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исключен из Консультативного совета, созданного при Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной. Решение было принято на второй же день после того, как разразился скандал с обнародованием видеозаписей, где брат главы Офиса президента обсуждает назначения на государственные должности. Видео минувшие выходные выложил в сети нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, с обвинениями в том, что новый глава Офиса президента и его брат "барыжит должностями".

По данным источника издания "Главком", руководство Госагентства решило отказаться от услуг Ермака, из-за высокой токсичности его фигуры.

Напомним, в феврале новая руководительница Госагентства по управлению Чернобыльской зоной Екатерина Павлова, которая возглавила ведомство несмотря на результаты кадрового конкурса, окружила себя десятками советников. 35-летняя Павлова, которая сама является фигуранткой скандального расследования о продаже должностей, собрала многочисленных советников под крышей "консультативного совета по вопросам проведения профессиональных консультаций". Чем занимался именно Денис Ермак в зоне отчуждения - вопрос открытый.

Из-за скандала с обнародованием видео с участием Ермака-младшего Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело. Производство ведется по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

31 марта Андрей Ермак провел онлайн-брифинг, на котором среди прочего, прокомментировал скандал.