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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Публично о них не говорили: "слуга народа" рассказала о новых случаях коронавируса в Раде

вторник, 31 марта 2020, 22:26
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Во фракции "Слуга народа" есть депутаты, у которых подозревают заражение коронавирусом.

Об этом в эфире канала ZIK заявила депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

"Их фамилии не называют, но у них высокая температура. Именно потому в парламенте не было части депутатов", - заявила она.

При этом, Янченко не назвала фамилии зараженных депутатов, но уточнила, что публично о них не говорили, но это точно не один человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине обнаружили коронавирус COVID-19 у еще одного народного депутата: заболела внефракционная нардеп Анна Скороход, которую раньше исключили из фракции "Слуга народа".

Также в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.

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