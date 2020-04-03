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"Пленки Лероса": журналисты рассказали о версиях слива компромата на Ермака

пятница, 03 апреля 2020, 11:05
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Народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос стал фактически "наследником" пранкера "Джокера" после слива с его стороны пленок с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Журналисты отмечают, что до этого "Джокер" не один раз "засветил" внутреннюю переписку "слуг народа", вступал в конфликты с депутатом Максом Бужанским, а также общался на личные темы с экс-премьером Алексеем Гончаруком. После этого атаковал глав ОПУ Богдана и Ермака через его связи с экс-собственником "Укрбуда" Микитасем. После этого его дело продолжил Гео Лерос, выложив записи, которые компрометируют Ермака, при этом ранее нардеп критиковал главу ОПУ за его стратегию по Донбассу и инициативы Сергея Сивохо. Из-за этого Лероса 20 марта лишили статуса внештатного советника президента Владимира Зеленского, а уже 26 марта он опубликовал первый компромат на Ермака в контексте атаки на депутата Тищенко.

По мнению журналистов, после лишения статуса советника президента, Лерос был отодвинут от заказов на муралы, и фирма его отца "Техстройтранс" потеряла заказы и основной источник доходов.

В соцсетях связали компроматы Лероса с экс-главой ОПУ Богданом, и тот удалил с ним все фото после начала скандала. Также отмечалось, что Лерос жестко пытался продвинуть в Кабмин своих знакомых Илью Сагайдака и Алексея Кавылина, и для этого давил на министров.

Журналисты отмечают, что версия, согласно которой Лерос не составлял план дискредитации Ермака - наиболее вероятная. Для примера упоминается видео с лоббированием на пост и.о. президента "Энергоатома" Владимира Купчака, который так и не получил должность – запись собрала много лайков и гневных комментариев, но по факту нарушения не произошло.

"Технология дискредитации выстроена таким образом, чтобы завалить общество информационным мусором, заставив принять его по умолчанию, а любые аргументы противоположной стороны рассматривать как жалкий лепет оправданий", - пишут журналисты.

В интервью ранее Лерос говорил, что на призыв кидать на почту информацию о коррупции Ермака, его завалили материалами не только по Ермаку, а и на министров и депутатов. И такая ситуация может стать опасной для нардепа-разоблачителя, отмечают авторы.

"Самое время подумать о том, чтобы предоставить Гео Леросу круглосуточную охрану. Потому что для полного завершения картины не хватает главного фрагмента жертвы-разоблачителя, который сделал свое дело и ему нужно уходить. А уходить некуда. Очень важно, чтобы эта часть плана не было осуществлена. Власти пора задуматься и начать что-то делать, а не сидеть с растерянным видом, глотая очередную горькую пилюлю компромата", - говорится в материале.

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